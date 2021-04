Dierenpolitie eist dat hondje afvalt: ’Anders pakken ze Boef af’

„Boef is alles voor mij. Als ze hem afpakken, ga ik dood. Boef heeft mij door hele moeilijke situaties gesleept. Hij maakt mij zo gelukkig”, verzucht Meihuizen, die zichzelf voortbeweegt met een scootmobiel, tegenover Omroep Gelderland. Ze zegt het beestje zo’n vier, vijf keer per dag uit te laten. „Dan rent hij voor mij uit. Dat vindt hij heerlijk.”

De Gelderse kreeg in februari de Dierenbescherming op bezoek na een anonieme melding. Boef zou te zwaar zijn. „Ik heb gezegd dat ik al tijden bezig ben met het gewicht van Boef. Ik heb hem minder eten gegeven en hij kreeg dieetvoeding. Maar het had allemaal weinig effect. Het is gewoon een stevig hondje.”

Obesitas

Een woordvoerder van de inspectie bevestigt het verhaal tegen de omroep. „Obesitas bij honden wordt zwaar onderschat. Het kan voor allerlei vervelende complicaties zorgen. Het in beslag nemen van een dier is het allerlaatste redmiddel, maar het is zeker een optie.”