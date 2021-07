Bedreiging wijkagent: ’Laat de kleur van je kist maar uitzoeken’

Voor de betrokken wijkagent was het aanhouden van de strafzaak tegen zijn belager een grote teleurstelling omdat hij deze „nare periode” voor zijn gezin wilde afsluiten. De wijkagent raakte professioneel bij de zaak betrokken na doodsbedreigingen van P. aan het adres van buurtgenoten.

De 43-jarig Robert P. had donderdag terecht moeten staan voor het vorig jaar bedreigen van meerdere mensen, waaronder de wijkagent, en een ernstige mishandeling dit jaar. Tot grote ontzetting van meerdere in de rechtbank aanwezige slachtoffers besloot de politierechter dat de zaak wordt opgeschort tot oktober van dit jaar. Reden was dat de advocate van P. niet bleek te beschikken over het complete strafdossier en het feit dat P. - volgens haar - „wegens ziekte” niet bij de zitting aanwezig kon zijn: „En dat is wel zijn recht.”

Slapeloze nachten na doodskist-bericht

De wijkagent betoonde zich zeer teleurgesteld over het niet doorgaan van de strafzitting. Hij vertelt De Telegraaf: „Deze dag heeft vooral mijn gezin met angst en beven tegemoet gezien. Sinds ik op mijn voicemail te horen kreeg dat ze de kleur van mijn kist moesten uitzoeken, leven vooral zij in angst. En zeker ook voor deze dag en een mogelijk nieuwe confrontatie met P. Mijn gezin, en vooral mijn vrouw, heeft slapeloze nachten gehad na de doodskist-voicemail. Ik ben zelf wel wat gewend, maar toch spookte door mijn hoofd wat hij zou kunnen doen. De aanslag op Peter R. de Vries hakte er diep in bij mijn kinderen deze week. Nog meer drong het besef door dat er boze mensen op deze wereld zijn die tot hele erge dingen in staat zijn. Ik sta daar als professional nuchterder in. Mijn pijn zit in de angst bij mijn vrouw en kinderen.”

Collega-agenten, die de wijkagent bij de zitting wilden steunen, vinden het uitstel van de zaak ook slecht voor de samenleving: „De rechtspraak kan er ook zijn om verdachten hulp op te leggen. En dat heeft deze P. hard nodig. Nu de zaak nog tot oktober op zich laat wachten, betekent dat ook dat noodzakelijke hulpverlening pas ergens in oktober kan worden opgelegd.”