Joran van der Sloot besmet met corona in gevangenis in Peru

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan RTL Nieuws dat er een hulpverzoek is gedaan bij de ambassade van de familie van Van der Sloot. Daarna is direct contact opgenomen met de gevangenis in de Peruaanse stad Juliaca, waar Van der Sloot zich momenteel bevindt.

De gevangenis heeft aan de Nederlandse ambassade niet bevestigd dat er sprake is van corona bij Van der Sloot, maar hij heeft telefonisch aan zijn moeder laten weten dat hij positief getest is en alle symptomen heeft. „Hij is er slecht aan toe en krijgt geen hulp van een dokter”, zegt een naast familielid van Van der Sloot tegen RTL Nieuws.

De lokale belangenorganisatie Defensora del Pueblo meldt dat zeker vier gevangenen en zeven bewakers positief zijn getest in de gevangenis in Juliaca. Of Van der Sloot ook corona heeft, weet de woordvoerder niet. Eén gevangene is in het ziekenhuis overleden als gevolg van het virus.