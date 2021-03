Plastisch chirurg onder vuur na videobellen met rechter tijdens operatie

Dokter Scott Green had een verkeersovertreding begaan en moest daarom voor de rechter verschijnen. De rechtszaak werd door de coronacrisis via een videoverbinding gehouden. Waar de meeste mensen ervoor kiezen op een rustige plek deel te nemen aan een zoomgesprek deed dokter Green dit dus vanuit de operatiekamer.

„Hallo meneer Green? Bent u beschikbaar voor de zaak?”, vraagt een medewerker van de rechtbank. „Het lijkt er een beetje op dat u in een operatiekamer staat.” De chirurg is zich van geen kwaad bewust: „Dat klopt, ik sta in een operatiekamer maar ik ben klaar voor de zaak, ga uw gang.” Volgens de chirurg is er geen probleem en kan de rechtszaak gewoon doorgaan omdat er nog een tweede chirurg aanwezig is.

De rechter vindt het geen goed idee en stelt voor de rechtszaak te verplaatsen naar een ander moment, zodat de chirurg zich kan concentreren op de operatie en de gezondheid van de patiënt niet in gevaar komt.

Of er al een nieuwe datum voor de rechtszaak is geprikt, is niet bekend. Dokter Green heeft zelf niet gereageerd op het voorval.