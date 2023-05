Machinist stopt trein en redt gewonde halsbandparkiet tussen ruitenwissers

De treinbestuurder heeft vervolgens zijn fluoriserende hesje dat in de cabine lag tot een nestje omgebouwd en daar de vogel voorzichtig ingelegd. Volgens de woordvoerder van de NMBS is daarna de papegaaienopvang in Beernem op de hoogte gebracht waarna de vogel op station Gent kon worden opgepikt.

Aanvankelijk dacht de bestuurder dat het om een papegaai ging, maar het bleek een halsbandparkiet te zijn. „De treinbestuurders weten erg veel van treinen, maar blijkbaar iets minder van dieren”, laat Temmerman lachend weten aan de VRT. „Het vogelopvangcentrum zal de bestuurder op de hoogte houden zodra het weer beter gaat met de parkiet.”

Voor de treinreizigers was het oponthoud minimaal. Zij kwamen slechts vier minuten later aan op station Gent.