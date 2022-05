Premium Het beste van De Telegraaf

’Met het mes op tafel’ weet al 25 jaar dezelfde sfeer te behouden

Herman van der Zandt haalt geld op bij de kandidaten met een stok met bakje in coronatijd. Ⓒ Refkele Steemers/MAX

Stilstaan is achteruitgaan, behalve als we het over klassiekers hebben. Zoals de geliefde kennisquiz Met het mes op tafel. Een week nadat het programma zijn 25ste verjaardag viert, keert het terug op tv voor een nieuw seizoen. Nog altijd vrijwel onveranderd sinds de dag dat het begon en dat is precies ook de kracht, denkt presentator Herman van der Zandt, die in 2015 het stokje overnam van Joost Prinsen. „We weten de sfeer van toen te behouden.” door Kitty Herweijer