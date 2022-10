Beving op planeet Mars door inslag ruimterots

Een Frans apparaat in de Amerikaanse Marslander InSight van ruimtevaartorganisatie NASA heeft in de afgelopen vier jaar meer dan 1300 bevingen op Mars geregistreerd. Volgens The New York Times was de beving die op kerstavond werd geregistreerd anders dan alle eerdere bevingen, omdat trillingen langs de buitenste korst van de rode planeet werden geregistreerd. „We waren er onmiddellijk enthousiast over”, zegt wetenschapper Mark Panning tegen de krant.

Krater

De inslag van de ruimterots, die naar schatting tussen de 4,9 en 11,9 meter breed was, creëerde een 150 meter brede krater op een afstand van 3500 kilometer waar de Marslander InSight zich op de planeet bevond. Op beelden van de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), een onbemande ruimtesonde van NASA, was de indrukwekkende krater te zien.

Onderzoeker Philippe Lognonne noemt de waarneming „de grootste meteorietinslag sinds met seismografen wetenschappelijk onderzoek is gedaan.”

De ontdekking helpt wetenschappers om de rode planeet beter te begrijpen en is „daarnaast een herinnering dat Mars, net als de aarde, door meteorieten getroffen kan worden”, schrijft The New York Times.