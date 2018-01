Weekend wordt licht winters

Komende nacht kan het op sommige plaatsen al glad worden door winterse neerslag of bevriezing van natte weggedeelten. Er is zelfs een kans dat er in het binnenland lokaal een dun sneeuwdek ontstaat.

Ook in de nacht naar zondag moet er rekening worden gehouden met gladheid. Zondag overdag kan er in het zuiden bij neerslag ook natte sneeuw vallen: in Zuid-Limburg wordt het daardoor mogelijk even wit.

Na het weekend is het weer zeer zacht, al is het maandag wel flink nat. Er kan daardoor plaatselijk gemakkelijk meer dan 10 millimeter regen vallen. Uiteindelijk komt de temperatuur op 7 tot 10 graden uit.

Ook dinsdag en woensdag is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Op veel plaatsen komt het kwik ruim in de dubbele cijfers terecht.