Chinees meisje (13) verspeelt spaargeld ouders met mobiele spelletjes

Het balletje begon te rollen toen de moeder van het meisje een belletje ontving van een bezorgde leraar van de school van haar dochter. De leraar sprak het vermoeden uit dat het kind verslaafd was aan zogenaamde pay-to-play spelletjes. Toen de moeder van het meisje op haar eigen bankrekening keek, kreeg ze de schrik van haar leven: er stond nog maar een schamele 7 cent op.

Het meisje bleek in de periode januari-mei ruim 15.000 euro te hebben uitgegeven aan game-accounts en bijna 28.000 euro aan losse aankopen in spelletjes. Daarnaast zou ze ook regelmatig geld hebben overgemaakt naar klasgenoten die van dat geld ook weer aankopen deden in de spelletjes.

Het meisje deed geëmotioneerd haar verhaal tegenover regionale tv-zender Elephant News. Ze gaf toe dat ze de bankrekening van haar moeder aan haar mobiele telefoon had gekoppeld, maar ze zei dat ze niet doorhad hoeveel ze nou eigenlijk uitgaf. Ook gaf ze aan dat, toen ze eenmaal doorhadden dat ze geld kon uitgeven, ze haar vrienden regelmatig geld moest geven.

„Ze vielen me de hele dag lastig, totdat ik ze het geld gaf”, vertelde ze tegen Elephant News. „Ik kon het ook niet tegen een leraar zeggen, want ik was bang dat hij het tegen mijn ouders zou vertellen.”

Uiteindelijk verwijderde het meisje alle chatgesprekken en haar hele transactiegeschiedenis, om haar acties verborgen te houden voor haar ouders. Daarmee verergerde ze de situatie echter alleen maar. Haar moeder heeft bij meerdere platformen pogingen gedaan om geld terug te krijgen, maar tot dusverre zonder succes.