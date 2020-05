Veulentje aangevallen en opgegeten: ’Alleen een voorbeentje is teruggevonden’

In de nacht van maandag en dinsdag ging het gruwelijk mis met veulentje Olav die samen met zijn moeder Gijsje in de wei stond. „Dinsdagochtend was Olav verdwenen” vertelt Van Oosterhout aan Omroep Brabant. „Alleen het voorbeentje is teruggevonden, plus wat losse botjes. De rest was weg. Het nieuws kwam keihard binnen toen ze me belden. Ik heb er slecht van geslapen.”

„Machteloos staan we toe te kijken hoe de wolven in Nederland te keer gaan zonder ook maar ergens gehoord te worden. Vannacht is onze Olav veulentje van Gijsje ’vermoord’ en opgevreten”, schrijft een boze van Oosterhout op zijn Facebookpagina.

Volgens Van Oosterhout zijn de stalhouders ’s nachts nog gaan kijken. Ze zouden toen een wolf hebben gezien bij een wei met koeien in de omgeving.

„Shetlandveulentjes zijn klein. Olav was ongeveer 50 centimeter hoog en woog 10 kilo”, vertelt Oosterhout. Een makkelijke prooi voor een wolf. En de merrie is natuurlijk ook enorm gestrest, zij is ook opgejaagd en heeft het zien gebeuren.”

In Brabant zijn de afgelopen tijd al meerdere dieren doodgebeten door wolven. Meestal gaat het om schapen.

’Onzin, geen wolvenwerk’

„Het is complete onzin om te zeggen dat dit door een wolf is gedaan”, zegt wolvenexpert Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Volgens hem kan de wolf niet als schuldige worden aangewezen. „Een wolf is heel efficiënt en haalt alleen wat hij nodig heeft. Een wolf zou nooit een complete ruggengraat en kop opeten.”

Volgens Lelieveld zou er van het veulentje ’heel veel’ over moeten zijn als het Olav door een wolf zou zijn aangevallen.