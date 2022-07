Na Masmeijer willen meer gevangenen gratie: ’Ze zijn bloedje serieus’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers zegt dat „een hoop jongens” hem hebben gebeld. „Maar er was er niet eentje bij die serieus vroeg of ik een gratieverzoek namens hem wilde indienen. Ze zien de banaliteit er wel van in. De meesten denken dat Masmeijer heeft gepraat over informatie die hij van andere gedetineerden heeft gekregen.”

Strafadvocaat Ruud van Boom werd benaderd door twee gedetineerden, „maar ik heb niet alle telefoontjes kunnen opnemen. Ik kreeg inderdaad ook de vraag of ik niet ook een ingang had bij een rechter, of bij Huis ten Bosch. Ik heb ze niet direct blij kunnen maken met de mededeling dat ik de sleutel had.”

Advocaat Mark-Jan Bouwman kreeg vijf telefoontjes van cliënten uit de bajes. „En die waren bloedje serieus. En verontwaardigd. Waarom ik ze nooit had verteld dat dat mogelijk was?” En nu zit hij de formulieren in te vullen? Bouwman: „Zeker niet. Ik heb ze uitgelegd dat zij geen buitenlands strafvonnis hebben en dat je hier ernstig ziek of bijna dood moet zijn wil je kans maken op gratie. Ze mogen het van mij proberen, het formulier staat online, maar ík doe het niet.”