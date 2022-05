Op Mallorca verongelukte Mourad ’was de leeuw van Marokko’

Lamrabatte zou zijn overleden nadat hij van een hoge klif was gesprongen. Dat was in het zuidwestelijke deel van het eiland. Mourad zou zijn sprong verkeerd hebben ingeschat en op rotsen zijn terechtgekomen en erna in het water zijn beland.

Vitesse laat op Twitter weten „het droevige bericht” te hebben ontvangen dat Mourad Lamrabatte is overleden. „We wensen familie en vrienden veel sterkte en kracht toe”, aldus de club.

Nabestaanden en vrienden van de ex-Jong-Vitesse speler Maroud Besselink krijgen talloze steunbetuigingen vanuit de sportwereld. Niet alleen oud-collega-voetballers en delen in het rouwproces. Lambaratte was ook actief in de vechtsport. Zijn trainer Mesut Cam deelde een in memoriam bericht op Facebook. ’We zullen je missen, Mourad. Ik noemde je altijd de Marokkaanse leeuw. Zo zal je ook voor mij altijd blijven.’

Als voetballer was zijn achternaam Besselink, nadien heeft hij die laten veranderen in Lamrabratte. De 31-jarige sportman sprong donderdagmiddag voor de ogen van zijn vriendin en twee jonge kinderen van een ongeveer 25 meter hoge klif op de Malgrats-eilanden. Zijn vriendin filmde de sprong net haar mobieltje vanuit een boot en zag hoe hij tegen de rotsen sloeg en daarna in zee verdween.

Go Ahead

Lamrabatte was een bekend en fanatiek sportman in Arnhem en omstreken. In zijn jeugd kwam hij onder andere uit voor NEC, AGOVV, Go Ahead Eagles en Jong Vitesse. Lamrabatte droeg tijdens het seizoen 2010|2011 het shirt van Vitesse, waar hij deel uitmaakte van de beloftenploeg. Het team van toenmalig coach Gerry Hamstra won in dat seizoen ook de beloftenbeker, meldt de Arnhemse eredivisionist op haar website.

Na zijn carrière in de voetballerij, koos de sportman in Arnhem voor een loopbaan als kickbokser. Daar bouwde hij een naam op als een harde, gepassioneerde trainer met het hart op de juiste plek. Mourad's leerlingen herinneren hem als een fanatiek sportman met het hart op de juiste plek, zo schrijft zijn trainer.