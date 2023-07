Moordverdachte Emiel H. blijft weg uit rechtbank na gruweldood partner in Bovenkarspel

HAARLEM - De 53-jarige Emiel H. die ervan wordt verdacht in april in Bovenkarspel zijn vrouw te hebben vermoord, zegt dat dat een ongeluk was. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord. Emiel H. zou zijn vrouw hebben gewurgd.

Onderzoek bij de woning van de verdachte en zijn omgebrachte vrouw eerder dit jaar in april. Ⓒ glocalmedia