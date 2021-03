Lijsttrekkers kruisen de degens in Den Bosch

LIVE – Volg het debat via de tweets van parlementair verslaggever Inge Lengton, onderaan dit artikel.

Aan het debat mogen experts en ervaringsdeskundigen ook hun inbreng geven. Onderwerpen als het halveren van de veestapel, het woningtekort en het Brabantse bedrijfsleven passeren de revue.

Er wordt afgetrapt af met een onderwerp waar bij uitstek verdeeldheid over is: het halveren van de veestapel. CDA, VVD en PVV zijn faliekant tegen, de linkse partijen D66, GL en D66 zijn voor.

Hoekstra pleit voor „innovatie in plaats van het halveren van de veestapel”. Onzin, vinden de linkse partijen. „U moet niet uw oren laten hangen naar Farmers Defence Force en uit de lokale coalitie stappen met FvD”, vindt PvdA-leider Lilianne Ploumen. „Wat u wil kan niet, u moet kiezen voor de gezondheid van de Brabanders.”

’Met FvD valt lokaal te werken’

VVD-lijsttrekker Mark Rutte hield zich tijdens de discussie over de veestapel stil, maar werd rechtstreeks aangesproken door D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, zowel over de veestapel als over de lokale samenwerking met FvD in Brabant. De VVD sluit samenwerking met Forum op landelijk niveau in ieder geval uit.

„Het FvD hier in Brabant en in de Eerste Kamer is mee te werken”, reageert Rutte. „Thierry Baudet leidt landelijk met vreselijke teksten, waar we niet mee gaan werken.” Het halveren van de veestapel noemt hij „belachelijk”. Hij stemt in met Hoekstra: „Innovatie is nodig.”

Maar ook van Geert Wilders (PVV) hoeft Hoekstra geen steun te verwachten. Hij verwijt de CDA-leider de boeren te ’pakken’ in plaats van te steunen: „We hebben al bijna geen boeren meer. U jaagt ze weg. U wil dat we dan kippen en varkens uit de Oekraïne gaan halen waar ze het woord dierenrechten nog niet eens kunnen spellen? Want dat gaat er gebeuren als u de boeren wegjaagt uit deze provincie.”

Hoekstra verweert zich door te zeggen dat dit juist het effect is van wat linkse partijen willen. „Geen sprake van. Dat is wat je krijgt als je naar de plannen luistert van Klaver.”

Bouwen

Als het over de woningnood gaat, haalt PVV-leider Wilders zijn stokpaardje van stal: immigratie. „Rutte heeft 100.000 sociale huurwoningen aan statushouders, asielzoekers gegeven,” fulmineert hij. „Een gotspe.” Hij stelt dat de woningen ’voor onze eigen mensen’ behouden moeten blijven. „Meer bouwen, en niet alleen in steden maar ook aan de randen van steden. Belemmeringen van stikstof en PFAS laten voor wat het is en gewoon gaan bouwen.”

Een ‘grijsgedraaide plaat’ noemt Ploumen zijn relaas. Kaag valt haar bij: „95 % van migranten zijn kennismigranten. Arbeidsmigranten werken in bouw en landbouw. Die moet je met respect bejegenen, we hebben ze nodig,” aldus de D66-lijsttrekker.

Rutte trekt de bittere conclusie dat het geen van de aanwezige partijen is gelukt om in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s aan 1 miljoen woningen te komen. In Brabant zelf zou het gaan om 120.000 woningen. De omvang van een stad als Eindhoven.

„Het is inderdaad belangrijk dat er gebouwd wordt,” vindt SP-leider Lilian Marijnissen. „Maar vooral dat er betaalbaar gebouwd wordt.”

Draagvlak voor kerncentrale

Marijnissen grijpt een stelling over het Brabante bedrijfsleven aan om Rutte te vragen naar zijn mening over de plek voor een nieuwe kerncentrale. „Eerder zei hij die in Groningen te willen, een politieke uitglijder.” Maar de vraag is volgens haar: moet hij dan in Brabant komen? „Is een stem op de VVD ook een stem op een kerncentrale in je achtertuin?”

Rutte waagt zich er niet meer aan om een plek te noemen, en wijst naar het draagvlak dat er volgens hem voor moest bestaan. Dat er een kerncentrale moet komen, staat volgens de VVD-leider wel vast. „Naast wind en zon moeten we ook bouwen aan een kerncentrale, en waar je ze moet bouwen, dat moet je bespreken in de regio en als er draagvlak is, prima.” Is dat er niet, dan moet hij ergens anders komen, stelt Rutte.

Marijnissen viel Rutte ook aan op de toeslagenaffaire. „Huizen zijn afgepakt, auto’s zijn afgepakt. Zelfs kinderen zijn afgepakt.” Het kabinet van Rutte had dit veel eerder moeten zien, stelt zij.

Rutte geeft haar direct gelijk: „Mevrouw Marijnissen heeft recht van spreken.” Kamerlid Renske Leijten van de SP was een van de drijvende krachten achter het onthullen van de toeslagenaffaire. „Wopke Hoekstra en ik en het kabinet zagen het pas later.” Voor het kabinet kwam het schandaal pas in 2019 aan het licht.

PVV

Dat Rutte de partij van Geert Wilders bij voorbaat uitsluit valt bij Brabanders niet goed, wijst een peiling uit die tijdens het debat werd gepresenteerd. Uit de peiling blijkt dat de helft van de Brabanders vindt dat de PVV niet had mogen worden uitgesloten van regeringsdeelname. Op de vraag wie de PVV - naast Rutte - nog meer uitsluit steken alle lijsttrekkers hun hand op.

„Een gotspe,” zegt Wilders opnieuw. CDA-leider Hoekstra schermt met artikel 1 van de Grondwet: „We moeten iedereen gelijk behandelen,” zegt Hoekstra. „Ongeacht afkomst of religie.”

„De PVV voert discriminerende politiek,” vindt ook Kaag. “De heer Wilders heeft nog nooit een oplossing aangedragen.”

Corona-exit

Als laatste spreken de lijsttrekkers over de langverwachte exit uit de coronacrisis. VVD-lijsttrekker Rutte onthulde eerder in deze krant de formatie in twee delen te willen opsplitsen, en het eerste deel te gebruiken om zo snel mogelijk met een herstelplan te komen voor na de coronacrisis.

„De komende maanden worden nog even ploeteren, zegt Rutte zaterdag. Maar vanwege het vaccinatietraject kan ons land ook rekenen op steeds meer perspectief. „Ik verwacht dat Nederland richting de zomer weer naar en wat normaler normaal kan. Cruciaal dat we dan klaarstaan om die start ook echt te maken. Maar het echte oude normaal zal nog wat verder weg liggen.”

De oplossing hiervoor is sneltesten, zegt Klaver. “Op die manier de horeca en culturele sector en voetbalwedstrijden en het hele leven weer mogelijk maken.” Dit vindt Kaag ook. De D66-leider pleit al langer voor de inzet van sneltesten en een vaccinatiebewijs om de samenleving weer open te doen. Hoekstra valt de andere twee bij: „Anders heb je alleen de oudste generatie die naar buiten mag.” Jongeren willen ook hun leven weer oppakken, aldus de CDA’er.