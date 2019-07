Boze vriendin geeft fooi van 5000 dollar met creditcard vriendje

Serina Wolfe zit vast voor diefstal. Ⓒ Police USA

CLEARWATER BEACH (FL) - Een 24-jarige vrouw is in de Amerikaanse staat Florida om een opmerkelijke reden aangehouden. Ze was zo boos op haar vriendje dat ze heimelijk vijfduizend dollar als fooi voor een serveerster liet afboeken op de creditcard van haar geliefde. Het koppel had vlak daarvoor knallende ruzie gehad.