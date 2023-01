Turkije ontbiedt Nederlandse ambassadeur om protest met koran in Den Haag

„We veroordelen en protesteren tegen deze gruwelijke en verachtelijke daad”, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De autoriteiten eisen dat Nederland dergelijke „provocerende acties” niet toestaat.

Ook wordt verwezen naar de koranverbranding van vorige week in Zweden, uitgevoerd door een rechts-extremist. Het ministerie stelt dat de „heilige waarden” van Turkije worden beledigd en dat er sprake is van een haatmisdrijf. „Dit maakt duidelijk dat islamofobie, discriminatie en vreemdelingenhaat geen grenzen kennen in Europa.”