Familie bevrijdt beer uit benarde positie

„We wisten dat als we niets zouden doen, dat hij het niet zou redden tot de kust”, zo vertelt Tricia aan CNN. Op beelden is te zien dat er al water in de pot is gelopen. Een kat-en-muisspel tussen het gezin en de beer begint, want de beer zwemt een aantal keren weg bij de boot. Uiteindelijk lukt het Brian om de pot van het hoofd van de dier te trekken.

De hele reddingsactie nam zo’n vijf minuten in beslag. „We waren door het dolle heen. We hadden onze goede daad gedaan voor die dag. Het voelde goed om die arme beer te helpen. Het is nooit leuk om dieren in nood te zien.”

De beer zou al drie tot vier dagen met het ding op zijn hoofd hebben rondgelopen, zo meldden omstanders. Volgens Tricia wist het dier na het hachlijke avontuur veilig de kust te bereiken.