’Vriendelijke dame’ helpt agenten tijdens achtervolging

Agenten waren woensdag rond 15.00 uur in de Filmwijk in Almere-Stad in een achtervolging van een verdachte beland. „Bij deze achtervolging is een collega van ons bij een dame in de auto gestapt”, aldus de politie. En met succes. Want even later werd de verdachte op het Fongerspad in de kraag gevat. Waarom de agent genoodzaakt was bij de vrouw in de auto te stappen, is niet bekendgemaakt.

„Helaas heeft deze collega, door de hectiek, geen gegevens van deze attente dame kunnen vragen. Graag zouden wij met deze dame in contact komen voor een bedankje.”