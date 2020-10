Politiebond wil mondkapjesplicht: ’Dan is het duidelijk voor iedereen’

Problemen met handhaving bij het verplicht stellen van het dragen van mondkapjes verwacht Schoones niet. „In De Bijenkorf geldt een verplichting en daar werkt het. In mijn eigen supermarkt was ik echter de enige van de klanten die een mondkapje droeg en werd ik maar raar aangekeken. Maar het kan dus wel en als de besmettingscijfers blijven stijgen, kan de overheid niet anders. Het is echt een kwestie van gedrag en cultuur.”

Schoones wijst op de ervaringen in Duitsland. „De mondkapjesverplichting werkt goed in Duitse restaurants, winkels en cafés. In restaurants worden klanten keurig begeleid naar de tafel, waar ze het mondkapje weer mogen afdoen. En gasten doen het mondkapje weer op als ze naar het toilet gaan. Dat werkt daar perfect”, zegt Schoones.

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad wezen er maandag op dat het dringende advies om mondkapjes te dragen tot onduidelijkheid leidt. „Een plicht is helderder”, zei burgemeester René Verhulst van Ede. Burgemeesters willen ook handvatten hebben om te kunnen handhaven. Schoones tempert de verwachtingen bij het handhaven van een draagplicht: „Als de verwachting is dat de politie in elke winkel en alle restaurants kan handhaven, is het antwoord ’nee’. Dat is onmogelijk.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP pleit voor meer landelijke regie. „Coronamaatregelen invoeren op regioniveau, dat werkt niet. Er moet centrale regie blijven, nu rolt iedereen over elkaar heen”, zegt Van de Kamp. „Het stoort politiemensen enorm als er beleid wordt afgekondigd en dat burgemeesters kort daarna weer wat anders vragen. We hebben behoefte aan eenduidigheid. Hou met elkaar één lijn vast.”

Voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond pleit voor een handhavingstoets bij het invoeren van nieuwe maatregelen. „Het is goed dat de overheid de regionale aanpak heeft losgelaten. Bij een plicht is het duidelijk voor iedereen. Als 95 procent zich aan de draagplicht houdt, kijk naar het openbaar vervoer, dan valt een draagplicht door boa’s te handhaven. Ik wil eraan toevoegen dat de overheid een plicht duidelijk moet communiceren, met uitleg en motivatie. Het helpt niet als het RIVM blijft zeggen dat mondkapjes geen nut hebben.”