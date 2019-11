Plotseling veel minder ’schrijnende’ asielgevallen

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid die Trouw en onderzoeksplatform Investico hebben opgevraagd.

Het nieuwe kabinet besloot dat de staatssecretaris niet meer in laatste instantie zelf mag beslissen of iemand een vergunning krijgt. In de eerste vier maanden van 2019 gaf toenmalig staatssecretaris Harbers (asiel) nog 13 kansloze asielzoekers een vergunning. Dat gebeurde onder het mom van ’schrijnende gevallen’.

Nu de beslissingsbevoegdheid is overgedragen aan de directeur van de IND, is dat nog maar één keer gebeurd.

In het verleden konden veel uitgeprocedeerde asielzoekers na allerlei acties toch blijven. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Armeense kinderen Lili en Howick en de Irakese Nemr.