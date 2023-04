Premium Het beste van De Telegraaf

Uitgeputte militairen en munitietekort Oekraïne bereidt zich voor op lente-offensief: ’Wordt nog bloederiger’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

Amsterdam - Berichten over uitgeputte Oekraïense militairen en een tekort aan munitie lijken geen voorbode te zijn voor een succesvol lente-offensief tegen het leger van Vladimir Poetin. En toch werkt het Oekraïense leger in het geheim aan een aanval om alle door Rusland veroverde gebieden terug te pakken. „Als dat lukt, zullen er later films over worden gemaakt.”