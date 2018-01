Solidariteitsactie vanwege onthoofde pop

De aanwezigen gingen langs bij de bijbehorende Emir Sultan-moskee na het vrijdaggebed en hadden bloemen en knuffels bij zich als uiting van positiviteit. „Wij zijn diep geschokt en bedroefd. Dit accepteren wij niet in Amsterdam, niet in Nederland, nergens in de wereld”, aldus de initiatiefnemers. „Wij roepen iedereen op om zich tegen deze gruwel en haat te verzetten door liefde, vriendschap en respect te verspreiden.”

Volgens een woordvoerster van Salaam Shalom werd de actie erg gewaardeerd door de moskeebezoekers.

De PvdA en GroenLinks hebben een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd over het incident. Het is nog niet precies duidelijk wie er achter de actie zit. De politie onderzoekt een tweet van Verzetsgroep Rechts in Verzet, die donderdag stuurde: „Onthoofding! Geen Megamoskee Amsterdam-Noord, ingezonden protestactie.”