Piek coronagolf verder uit zicht, minste besmettingen in 10 weken

Sterren

Beverly Hills, 90210-actrice Denise Dowse (64) overleden

Actrice Denise Dowse, vooral bekend van haar rol in de serie Beverly Hills, 90210, is op 64-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hersenvliesontsteking en is zaterdag gestorven, laat haar zus Tracey Dowse weten.