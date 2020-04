Gemeente Leiden wist niets van ’onlinemarathon’

Ⓒ ANP

LEIDEN - De echte marathon van Leiden gaat door het coronavirus niet door, en daarom hadden de organisatoren een nieuw plan bedacht: een onlinewedstrijd. Het idee: deelnemers lopen zelf, in hun eigen omgeving, een afstand van 10 kilometer. Dat moet gebeuren op 10 mei, de dag waarop de echte marathon had moeten worden gehouden. Een speciale app houdt de tijden bij en de snelste loper krijgt een eervolle vermelding. Dat is aangekondigd, maar de gemeente Leiden zelf blijkt nog van niets te weten en ziet zich over een paar weken mogelijk geconfronteerd met honderden, misschien wel duizenden hardlopers.