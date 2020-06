’Geen reclameblok vanavond bij Veronica Inside’

Daarmee lijken de adverteerders rond het programma gehoor te geven aan de oproep van enkele bekende Nederlanders, onder wie Arie Boomsma. Die pleitten voor een boycot, nadat Derksen in de vorige uitzending een vermeend racistisch Zwarte Pieten-grapje had gemaakt over rapper Akwasi.

Daarop volgde, vooral op sociale media, een storm van kritiek van bekende en onbekende Nederlanders en lieten de internationals van Oranje en bondscoach Ronald Koeman weten niet meer met het programma te willen samenwerken. Op sociale media kreeg Derksen ook steun onder de hashtag TeamJohanDerksen.