Tweede brandweermedewerker omgekomen in Canada

Premier Justin Trudeau liet zondag op Twitter weten enorm bedroefd te zijn over de omgekomen brandweermedewerker. „Aan de familie, vrienden en de heroïsche collega’s: Canadezen denken aan jullie. We zijn er voor jullie.”

Afgelopen donderdag kwam een 19-jarige brandweervrouw om nadat ze tijdens bluswerkzaamheden in provincie British Columbia bekneld was geraakt onder een boom. Premier Trudeau noemde haar dood in een tweet „hartverscheurend” en bedankte al het brandweerpersoneel voor hun inzet. „We moeten nooit vergeten welk risico deze helden nemen iedere keer dat ze zich in een gevaarlijke situatie begeven.”

Sinds het begin van dit jaar zijn er meer dan 4000 branden uitgebroken in Canada en hebben zo’n 150.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Zaterdag maakte het Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC), dat de branden bestrijdt en in kaart brengt, bekend dat er al meer dan tien miljoen hectare bos is afgebrand in het land.