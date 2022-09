Zondagse mis niet meer verplicht voor kerken in Limburg

Soms zijn er te weinig gelovigen, soms te weinig priesters. Ook de torenhoge energiekosten spelen een rol. Een besluit om af te zien van de zondagse mis mag niet lichtvaardig genomen worden, en er moet overleg met het bisdom aan vooraf gaan. Het „kan niet louter een mededeling achteraf aan het bisdom zijn”, houdt Maessen de parochies voor. Ook de kerkgangers moeten bijgepraat worden, en dat niet door een simpele mededeling in het parochieblaadje, aldus het bisdom. Het is niet de bedoeling dat parochianen dit als een eerste stap zien naar het sluiten van de kerk, aldus Maessen.

Priestertekort

In Limburg zijn door het priestertekort federaties van parochies gevormd. Een priester bedient meerdere kerken in zo’n federatie. Het is vaak ondoenlijk om al die kerken te bedienen in het weekend, zeker wanneer er nauwelijks kerkgangers komen, aldus het bisdom. Mensen zouden op een zondag waarin in de eigen kerk geen dienst is, ook naar een naburige kerk kunnen gaan.

Een woordvoerder van het bisdom zei donderdag in een toelichting dat het besluit feitelijk een formalisering is van wat in de praktijk al gebeurde. „Ook in andere bisdommen is dit niet nieuw.”