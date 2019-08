Benidorm wil balletje-balletje verbieden

Benidorm - Trile’ heet het in Spanje; in Nederland staat het bekend als balletje-balletje en is het al lang verboden. Maar op sommige plekken in Spanje – zoals bijvoorbeeld in Benidorm - wordt ’het oplichtersspel’ op straat nog veel gespeeld. Het is niet legaal, maar de politie kan er hooguit een boete voor uitdelen. De gemeente Benidorm is de praktijken van de ’balletje-balletjemaffia’ zat – nadat een Britse toerist tot bloedens toe werd geslagen en een video daarvan viraal was gegaan. Burgemeester Toni Perez bepleit een ’urgente aanpassing van de wet’ waarbij trile als delict wordt aangemerkt in het wetboek van strafrecht, zodat hij er beter tegen kan optreden.