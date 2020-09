Langer nodig om toeslagouders te compenseren

Van Huffelen hoopt aan het einde van dit jaar 300 tot 600 ouders te hebben gecompenseerd. Zij krijgen, net als duizenden andere ouders, geld omdat ze onterecht zijn bestempeld als frauders met de kindertoeslag. De staatssecretaris heeft een hele organisatie opgetuigd om al die mensen te compenseren, maar dat gaat nog niet zo snel als gehoopt.

Daar zijn twee voorname redenen voor: het duurt langer dan gedacht om genoeg mensen aan te nemen voor de organisatie en om uit te zoeken hoeveel compensatie ouders moeten krijgen. Op dat laatste punt grijpt Van Huffelen nu in.

De D66-bewindsvrouw wil nu uitgaan van het verhaal van de ouders en met een ’lichte toets’ werken. Dus niet meer alle dossiers tot achter de komma uitpluizen, maar het verhaal van de ouders horen en minder uitgebreid controleren of dat verhaal aannemelijk is. Het zou vooral helpen bij oudere zaken, waar de dossiers lang niet altijd compleet zijn.

Van Huffelen rekent erop dat de compensatie met deze aanpak 15 tot 20 procent sneller gaat. Vanaf november hoopt ze haar organisatie zo op orde te hebben dat grotere groepen mensen geholpen kunnen worden. Eind volgend jaar hoopt de staatssecretaris in elk geval 8300 ouders gecompenseerd te hebben.

Voor de mensen die nu in acute financiële nood zitten, stelt het kabinet een pot van 100.000 euro beschikbaar. Daaruit kunnen zij 500 euro krijgen voor bijvoorbeeld ’medicijnen of huur’ of ’schoolspullen of een schoolreisje’. Dat is een gift, het bedrag wordt niet verrekend met de compensatie.