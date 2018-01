Vreemde ziekte op United-vlucht

De vreemde ziekte die bemanning en passagiers op vlucht UA71 van United Airlines vrijdag plotseling trof, is nog niet opgehelderd. De Amerikaanse maatschappij onderzoekt het incident.

De volle Boeing 767 keerde pas twee uur na de start in de buurt van IJsland op weg naar New York ineens terug naar Schiphol, vertellen ooggetuigen aan boord tegen De Telegraaf. „De purser zei dat er problemen waren met stewardessen en een piloot, die onwel waren geworden. Ook een aantal reizigers is getroffen door klachten, hoorden we.”

Volgens een woordvoerder van United was er niks mis met het toestel, maar is er mogelijk sprake van acute griep of voedselvergiftiging. Toch klaagden sommige passagiers over ’vieze geurtjes’ in het vliegtuig. Dat zou te maken kunnen hebben met giftige lucht in cabine en cockpit door olielekkage in motoren. Anderen maakten melding van ’zuurstofgebrek’.

De captain besloot voordat de overtocht over de Atlantische Oceaan naar Amerika werd begonnen, voor alle veiligheid terug te keren naar Amsterdam. Daar maakte de Boeing om onbekende redenen een te harde voorzorgslanding, waardoor er buiten rook bij de banden werd gesignaleerd.

Alle passagiers zijn vannacht ondergebracht in een hotel bij Schiphol. Zaterdagmiddag kunnen ze met een andere bemanning doorvliegen naar New York. De circa twintig mensen die zich niet lekker voelden, zijn direct medisch onderzocht. Zij hoeven niet in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Nederlandse passagiers laten deze krant weten dat er geen paniek was tijdens de terugkeer van vlucht UA71. „Wel zijn veel mensen teleurgesteld dat ze nu een hoop vertraging oplopen voor een weekendje New York of problemen gaan krijgen met doorverbindingen”, aldus enkele reacties.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op Schiphol meteen begonnen aan een onderzoek. „Dat heeft als voordeel dat onze medewerkers nog met de bemanning kunnen spreken en bijvoorbeeld de vluchtrecorders kunnen checken”, aldus een woordvoerder. Als blijkt dat er iets mis is met de techniek kan volgens hem de fabrikant gewaarschuwd worden. Een onderzoek is in dit geval ook wettelijk verplicht op basis van het internationale burgerluchtvaartverdrag.

De raad voert tientallen onderzoeken per jaar uit. „Ook als een sportvliegtuigje een harde landing maakt waardoor schade of letsel ontstaat, doen we onderzoek. Soms duurt dat maar kort. In een beperkt aantal gevallen neemt het veel langer in beslag, het onderzoek naar de ramp met de MH17 in juli 2014 in Oekraïne vele jaren.”

Weet u meer? Neem dan contact op met onze luchtvaart-verslaggever Paul Eldering.