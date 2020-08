Ophef rond ’Jan met het handje’, maar: ’Heeft niets met fascisme te maken’

Amsterdam - Het besluit van het Olympisch Stadion in Amsterdam om het standbeeld ’Jan met het handje’ te verplaatsen, roept gemengde reacties op. Sommigen zien in de opgestoken hand van het beeld de Hitlergroet. „Ik heb weinig mensen meegemaakt die er aanstoot aan namen”, zegt Bab Barens, die honderden rondleidingen verzorgde in en rond het stadion. „Met fascisme heeft het niets te maken.”