Boerenacties rond distributiecentra nog onzeker

Boeren demonstreren medio december in Den Bosch opnieuw tegen de in hun ogen onrealistische stikstofmaatregelen van het provinciebestuur. Ⓒ ANP

LELYSTAD - Het blijft onduidelijk of de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) komende woensdag acties zal voeren rond distributiecentra van supermarkten. De rechter doet dinsdagochtend om 11 uur uitspraak in het kort geding over de vraag of de protesten zijn toegestaan.