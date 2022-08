Horror bij het Spookslot: lange rijen voor een boek, maar er zijn te weinig exemplaren gedrukt

Ruim voor de openingstijd stonden er al velen in de rij en al snel werd duidelijk dat er te weinig exemplaren van het speciale boek over het Spookslot waren gedrukt. Ook de speciale pins waren populair, mensen mochten maar 3 stuks van beiden aanschaffen. Uiteindelijk kregen mensen in de rij speciale QR-codes uitgedeeld, zodat ze online konden bestellen. Alsnog interesse in deze collectorsitems? Ze zijn op het moment van schrijven nog online te bestellen.

Horrorrij

Vanwege de stormloop op het Spookslot was er ook al snel ophef in de Efteling. Toen de poorten opengingen kon de beveiliging de enthousiaste mensenmassa amper aan. Het lukte maar niet om orde in de chaos te scheppen, uiteindelijk werden zelfs enkelen onwel waarna EHBO’ers in actie moesten komen. Op sociale media is men verbaasd over de chaos en verwarring in de Efteling.