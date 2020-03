Indringende oproep huisarts: ‘Geef ons je mondkapjes’

In deze fase van de coronacrisis maakt De Telegraaf een dagelijkse podcast met de belangrijkste nieuwsfeiten van die dag op een rij. Met vandaag Valentijn Driessen over het uitgestelde EK voetbal, de kabinetsmaatregelen rondom de economische gevolgen, en het nijpende tekort aan mondkapjes in de zorg.

Luister de corona-update hier of hieronder.