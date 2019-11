Snoeien in lappendeken natuur

Niet alleen gebieden als de Veluwe (foto) maar ook andere, kleinere stukjes natuur vallen onder Natura2000. Ⓒ Via ANP

Den Haag - Het kabinet wil snoeien in de lappendeken van Natura2000-gebieden. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Op dit moment zijn deze natuurgebieden met bijbehorende strenge milieuregels versnipperd over ruim 160 locaties in alle hoeken van het land.