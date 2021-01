Noodtoestand in Tokio om verspreiding coronavirus

Die noodtoestand gaat vrijdag in en zal een maand gaan duren. Tokio-stad telde donderdag een recordaantal van 2,447 nieuwe coronagevallen.

Volgens de autoriteiten zijn bars en restaurants de belangrijkste locaties waar het virus zich verspreidt. De nieuwe maatregelen zijn vooral bedoeld om die verspreiding daar tegen te gaan. Hoewel Japan in vergelijking met andere landen redelijk licht is getroffen door het virus, werden ook daar woensdag 6000 nieuwe besmettingen geteld. Dat was een nieuw record.

In de gebieden waar de noodtoestand wordt afgekondigd, Tokio, Saitama, Kanagawa en Chiba, wonen ongeveer 38 miljoen mensen, zo’n 30% van de Japanse bevolking. Terwijl medici vrezen dat de aangekondigde maatregelen niet ver genoeg gaan om het virus effectief in te dammen, probeert de overheid maatregelen met zo min mogelijk economische gevolgen te treffen.

Lichte beperkingen

Tokio is later dit jaar gastheer van de Olympische Spelen. Met het oog op de momenteel fragiele economie - de op twee na grootste ter wereld - heeft de Japanse premier Suga Yoshihide een grote voorkeur voor lichte beperkingen. De noodtoestand gaat dan ook minder ver dan lockdownmaatregelen in andere landen. Onder de noodtoestand die vrijdag ingaat wordt restaurants en cafés gevraagd om om 20.00 uur te sluiten, wordt bewoners gevraagd niet naar buiten te gaan als het niet strikt noodzakelijk is en worden sport- en andere evenementen met meer dan 5000 mensen verboden. De vier getroffen prefecturen tellen zo’n 150.000 horecagelegenheden.

De Japanse wet maakt het momenteel lastig om medewerking af te dwingen. De namen van restaurants en cafés die weigeren mee te werken, zullen volgens de krant Asahi Shimbun openbaar worden gemaakt. Horecazaken die wel eerder sluiten worden daar volgens ingewijden financieel voor gecompenseerd.

Vergelijkbare maatregelen zijn effectief gebleken in Osaka en Hokkaido, zo verklaarde Suga Yoshihide, maar juist in die gebieden beginnen de besmettingscijfers weer te stijgen. Een nationale noodtoestand wordt door medici dan ook niet uitgesloten.

Premier Suga Yoshihide zei dat de pandemie „erger is geworden dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.” Hij sprak de hoop uit dat eind volgende maand kan worden begonnen met vaccineren tegen het virus. Ook hoopt de premier naar eigen zeggen dat de Olympische Spelen komende zomer kunnen doorgaan.