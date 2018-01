VVD en D66: nieuw huis al dit jaar van gas af

Vrijwel de hele Tweede Kamer wil het gasverbruik fors terugdringen om het klimaat te sparen en Groningen te kunnen ontzien. Nu worden bijna alle huizen in Nederland nog met gas verwarmd en moet een nieuwbouwwoning worden opgeleverd met een gasaansluiting. Dat noemt D66-Kamerlid Rob Jetten „van de zotte”, omdat die de komende jaren toch plaats moet maken voor een aansluiting op bijvoorbeeld een warmtenet. Zijn VVD-collega Dilan Yeşilgöz-Zegerius wijst erop dat kapitaalvernietiging dreigt. „Waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we vanaf willen? Dat vind ik niet logisch.”

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren had al een wetsvoorstel in de maak om een eind te maken aan de aansluitplicht. De Kamer buigt zich er donderdag over, maar VVD en D66 lijken haar nu de loef af te steken. Dat voorspelt volgens Van Tongeren weinig goeds voor de belofte van de coalitiepartijen samen op te trekken met de oppositie om Nederland duurzamer te maken. Maar Jetten wijst erop dat VVD en D66 al in februari met hun plan kwamen.

Het voorstel van de twee regeringspartijen is wel wat voorzichtiger dan dat van GroenLinks. Als er een goede reden is om een nieuwbouwwijk wel op het gasnet aan te sluiten, bijvoorbeeld omdat alternatieve verwarming buitensporig duur is, dan mag de gemeente van VVD en D66 een uitzondering maken. Van Tongeren vindt dat die uitzonderingsmogelijkheid, waar volgens haar hooguit een enkele projectontwikkelaar nog aan hecht, de overgang van gas op duurzame energie alleen maar onnodig vertraagt.

De komende jaren worden er naar verwachting jaarlijks een kleine 60.000 nieuwe huizen gebouwd.