Paleisruzie in 2001 tussen Beatrix en Willem-Alexander over Máxima

Dat maakten de makers van de vierdelige BnnVara-documentaire Een Porseleinen Huwelijk op uit niet eerder openbaar gemaakte gespreksverslagen van diplomaat Max van der Stoel en gesprekken met betrokkenen.

Willem-Alexander en premier Kok verklaarden altijd dat het Zorreguieta’s eigen keuze was om afwezig te zijn bij de bruiloft van zijn dochter, woensdag precies twintig jaar geleden. Uit de aantekeningen blijkt echter dat Kok vond dat Zorreguieta er niet bij kon zijn, omdat hij tussen 1976 en 1981 deel uitmaakte van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur.

Gevolgen voor toekomst monarchie

Die boodschap kwam als een verrassing voor Beatrix. „Hare Majesteit schrok, had het niet zo duidelijk gehoord”, aldus het gespreksverslag. Willem-Alexander, die Zorreguieta destijds toestemming wilde vragen met Máxima te trouwen, werd boos en voelde zich voor het blok gezet door Kok. Beatrix realiseerde zich vervolgens dat de kwestie grote gevolgen kon hebben voor de toekomst van de monarchie.

Volgens dominee Carel ter Linden, vertrouweling van de koninklijke familie, was Willem-Alexander zo verliefd dat hij bereid was het koningschap op te geven om met Máxima te kunnen trouwen. „Het is ook wel duidelijk geworden dat er ook grenzen waren als het ging om de keuze van zijn vrouw. Dat het wat Máxima betreft zo was, het is of haar of ik stap eruit”, aldus Ter Linden, die ruim een jaar later het kerkelijk huwelijk van Willem-Alexander en Máxima zou inzegenen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Vader Zorreguieta

Zorreguieta was aanvankelijk helemaal niet bereid om weg te blijven bij de bruiloft. Hij kon zich niet inleven in de discussie die gaande was in Nederland, was bang voor de reacties en de gevolgen voor zijn sociale positie in Argentinië en was ook niet overtuigd dat zijn afwezigheid het beste voor Máxima was, zo bleek na gesprekken tussen topambtenaren met de vader van Máxima.

Uiteindelijk moesten Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta overtuigen om weg te blijven. Ook moest stevig onderhandeld worden over de tekst van Zorreguieta’s verklaring. Toen hij eenmaal had verklaard dat hij bereid was om niet aanwezig te zijn, kon het kabinet toestemming geven voor het huwelijk.