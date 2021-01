Italië blokkeert Tiktok na dood 10-jarig kind

Daarbij proberen deelnemers zich voor de camera zo lang mogelijk te verstikken. Voor Antonella Sicomero uit Palermo liep dat verkeerd af. Ze had haar familieleden verteld dat ze even ging douchen, maar uit onderzoek blijkt dat ze meedeed aan de challenge. Ze had een riem om haar nek gedaan en zichzelf daarbij gefilmd. Daarbij liep zij een ernstig zuurstoftekort op in de hersenen.

Antonella werd in de badkamer van haar ouderlijk huis gevonden door haar vierjarige zusje, zo melden Italiaanse media. Haar verslagen vader Angelo kan het niet accepteren. „Dat je dochtertje sterft omdat ze meedoet aan een levensgevaarlijk spelletje op Tiktok; wie kan dat accepteren?”

Orgaandonatie

De 10-jarige werd met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen vochten voor haar leven, maar niets meer konden doen. Volgens La Republicca zijn haar organen gedoneerd om de levens van drie andere kinderen te redden. „Zo leeft ze voort,” aldus haar vader.

Voor de Italiaanse Autoriteit voor de Privacy is met deze verschrikkelijke gebeurtenis de maat vol. De autoriteit had Tiktok al eerder gewaarschuwd dat het te weinig deed aan de bescherming van minderjarigen. Officieel kun je alleen een account aanmaken als je tenminste 13 jaar oud bent, maar Tiktok controleert niet of de opgegeven leeftijd ook echt juist is en heeft daarvoor ook niet de middelen.

Formeel is het platform nu geblokkeerd voor iedereen van wie de leeftijd niet is vast te stellen. In de praktijk betekent dat een complete blokkade. De maatregel geldt in ieder geval tot 15 februari. Dan wordt de app opnieuw beoordeeld.

Intussen bekijken onderzoekers het telefoontoestel van Antonella, onder meer om erachter te komen of ze haar challenge ’live streamde’ en of zij op eigen initiatief aan de challenge meedeed of door anderen was overgehaald.