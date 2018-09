‘Mijn naamgenoot houdt iedere week zijn hart vast’

Al weer heel wat jaren terug werd ik gebeld door mijn moeder, nadat ze even daarvoor een telefoongesprek had beëindigd met haar inmiddels overleden jongere zus. ‘Weet je wat jouw tante Marijke net aan mij vroeg, Jan Willem?’, zei ze met een opgewonden stem.

Het bleek dat mijn tante stomtoevallig eerder die week in één of ander magazine een tandkundig artikel had gelezen. De schrijver was een tandarts-implantoloog met de naam Jan Willem Vaartjes. ‘Je tante vroeg zich af wanneer jij in godsnaam tandheelkunde hebt gestudeerd, want dat had ze nooit van mij meegekregen’, bulderde mijn moeder het uit. Ik kon er zelf ook wel kostelijk om lachen.

Een paar jaar later (eind 2013) werd ik ergens doordeweeks vroeg in de ochtend gebeld. Ik zat nog aan mijn ontbijt toen ik opnam. Een voor dat tijdstip al bijster opgewekt klinkende dame stelde zich voor als redactrice van BNR-radio en vroeg of ik tijd en zin had om zo in de uitzending te komen....

