LIVE | Dudley zorgt voor verstoring weg en spoor, agent gewond door losgewaaide dakplaat

Ⓒ News United

Amsterdam - Storm Dudley trekt sinds woensdag ons land over. Het KNMI gaf donderdag in de noordelijke provincies code geel af vanwege zware windstoten die lokaal kunnen oplopen tot wel 100 kilometer per uur. Na een korte periode van rust op donderdagmiddag volgt op vrijdag alweer de volgende storm: Eunice is naar verwachting krachtiger dan Dudley. Volg in dit liveblog het laatste nieuws rondom het onstuimige weer in Nederland.