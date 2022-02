Nederland zet zich schrap voor noodweer LIVE | Officieel: Dudley derde storm van het jaar

In Maassluis belandde een boom op een auto. Eén persoon moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ⓒ AS Media

Amsterdam - Het KNMI heeft woensdag vanaf 18.00 uur in het hele land code geel uitgeroepen vanwege zware windstoten, in aanloop naar de storm Dudley die woensdag en donderdag over Nederland trekt. Na een korte periode van rust volgt alweer de volgende storm: Eunice is naar verwachting krachtiger dan Dudley. Volg in dit liveblog het laatste nieuws rondom het onstuimige weer in Nederland.