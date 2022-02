LIVE | Verbindingsweg A12 dicht vanwege stormschade

Kopieer naar clipboard

Stormschade boven de A12. Ⓒ Rijkswaterstaat

Amsterdam - Het KNMI heeft woensdag vanaf 18.00 uur in het hele land code geel uitgeroepen vanwege zware windstoten, in aanloop naar de storm Dudley die woensdag en donderdag over Nederland trekt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws rondom het onstuimige weer in Nederland.