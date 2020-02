Bizar dieet: Belg (45) eet al 32 jaar elke dag patat

32 keer 365 porties aan frituurvet: dat tikt aan, zo zou je denken. Maar Rudy weegt op de kop af zeventig kilo, zonder variatie én zonder sport. Ⓒ Karel Hemerijckx

DIEST - „Geen idee wat mijn bloedwaarden zijn, ik heb een panische angst voor dokters”, vertelt de 45-jarige Rudy Gybels. Al 32 jaar is de gang naar de snackbar in de avond voor hem vaste prik. Hij bestelt dan eigenlijk altijd hetzelfde: een medium frietje met daarnaast wat vlees. „Ik vind dat een mens moet leven zoals hij graag doet en je ziet wel waar je uitkomt en hoe kort of lang het duurt”, blijkt zijn motto. Een voedingsexpert is minder enthousiast.