Notre-Dame voor het eerst sinds eeuwen stil met Kerst

De laatste keer dat gelovigen op 24 december niet naar de beroemde kathedraal konden, was in de jaren na de Franse Revolutie van 1789. Zoals alle kerken was het godshuis toen omgedoopt tot een ‘tempel van de rede’. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog ging de nachtmis wel gewoon door.

Sinds een groot deel van de Notre-Dame werd verwoest door een brand in april dit jaar, vinden de vaste kerkgangers van de kathedraal onderdak bij Saint-Germain-l’Auxerrois, vlakbij het Louvre. Voor deze twaalfde eeuwse Gothische kerk is zelfs speciaal een houten altaar gemaakt dat lijkt op het exemplaar in de Notre-Dame. De viering dinsdagavond wordt begeleid door het koor van de kathedraal, dat al maanden ‘dakloos’ is. ‘De maagd van Parijs’, een twee meter hoog, gotisch Maria-beeld dat de brand wonder boven wonder overleefde, staat inmiddels ook in godshuis.

Bisdom houdt hoop

Ondanks dat de Notre-Dame nog lang niet is gerestaureerd, houdt het bisdom hoop: Emmanuel Macron heeft beloofd dat de kathedraal in 2024 weer open kan. Het stabiliseren van de kerk is inmiddels klaar, de gewelven worden ondersteund door houten constructies. Begin volgend jaar wordt de steiger verwijderd, die al op het dak stond voor een opknapbeurt van de inmiddels verdwenen torenspits en door de hitte volledig is vervormd. Dan beginnen deskundigen met een diagnose van de schade.

Zo vlak voor kerst was er voor de Parijzenaars nog een kleine opsteker: het plein voor de kathedraal is nog afgezet, maar de façade wordt ’s avonds weer verlicht.