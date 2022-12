President Peru afgezet en aangehouden vanwege ’rebellie’

Voorafgaand aan zijn arrestatie werd de controversiële Castillo afgezet door het parlement. Castillo had tevergeefs geprobeerd de stemming over zijn afzetting te voorkomen door het parlement tijdelijk te ontbinden. In een televisietoespraak kondigde hij ook de instelling van een buitengewone regering aan.

Maar dat alles stuitte meteen op forse en breedgedragen kritiek. Boluarte sprak over een staatsgreep. En de Verenigde Staten maanden Castillo het werk van het parlement niet te dwarsbomen.

In hoofdstad Lima zijn aanhangers van Castillo de straat op getrokken uit protest. Buiten het gebouw waar de oud-president wordt vastgehouden heeft de politie traangas ingezet. Ook hebben betogers meerdere wegen afgezet in de stad.

Het parlement, dat wordt gedomineerd door de oppositie, beschuldigde de afgeserveerde president van „moreel onvermogen” te regeren, een bepaling in de grondwet waarvoor sinds 2018 twee presidenten zijn ontslagen. Castillo, een voormalige leraar, nam onverwachts de macht over van de traditionele politieke elite van het Zuid-Amerikaanse land. Hij had sinds zijn aantreden in juli vorig jaar te maken met permanente crises zoals kabinetswijzigingen, corruptieonderzoeken en protesten tegen zijn leiderschap.