LIVE | Weer 4000 coronadoden in India afgelopen etmaal

Het aantal geregistreerde coronadoden in India is in het afgelopen etmaal met nog eens 4000 toegenomen, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid gemeld. Het totale officiële dodental van de epidemie komt daarmee op 262.317 te staan in India.

Doordat er in de afgelopen 24 uur nog eens 343.144 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, stijgt het totale aantal besmettingen er nu tot boven de 24 miljoen. India heeft inmiddels het op een na hoogste aantal besmettingen en het op twee na hoogste dodental ter wereld.

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 13 mei.

20.55 - VS versoepelen coronaregels voor gevaccineerde mensen

Gevaccineerde Amerikanen hoeven in meeste gevallen geen mondkapjes meer te dragen of afstand te houden tot andere mensen. Ook tussen grote groepen mensen of in gebouwen zijn die voorzorgsmaatregelen volgens gezondheidsdienst CDC vaak niet meer nodig, berichten Amerikaanse media.

Het CDC versoepelt de richtlijnen nu een groot deel van de Amerikanen is ingeënt tegen het coronavirus. Meer dan 117 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat komt volgens de krant Washington Post neer op ongeveer 35 procent van de bevolking.

De gezondheidsdienst hoopt dat de aanpassing van de richtlijnen tot gevolg heeft dat meer mensen zich laten vaccineren. Amerikanen krijgen wel het advies om mondkapjes te blijven dragen in onder meer treinen, vliegtuigen, luchthavens en in andere transportknooppunten. Ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen blijft dat advies van kracht.

Het CDC benadrukt dat gevaccineerde Amerikanen ook op andere plaatsen niet automatisch hun mondkapjes kunnen thuislaten. Overheden of bedrijven kunnen nog steeds besluiten om het dragen van die beschermingsmiddelen verplicht te stellen.

20.15 - Amazon biedt bonus aan nieuwe werknemers met coronavaccin

In de Verenigde Staten gaat Amazon een bonus van honderd dollar geven aan nieuwe personeelsleden die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Amazon is bezig met wervingscampagne voor nieuw personeel en wil de komende tijd 75.000 nieuwe werknemers aannemen in Amerika.

Mensen die al in dienst zijn bij het bedrijf, kregen eerder al veertig dollar per prik.