LIVE | WHO: geen kinderen inenten maar vaccins naar arme landen

Het aantal geregistreerde coronadoden in India is in het afgelopen etmaal met nog eens 4000 toegenomen, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid gemeld. Het totale officiële dodental van de epidemie komt daarmee op 262.317 te staan in India.

Doordat er in de afgelopen 24 uur nog eens 343.144 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, stijgt het totale aantal besmettingen er nu tot boven de 24 miljoen. India heeft inmiddels het op een na hoogste aantal besmettingen en het op twee na hoogste dodental ter wereld.

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 13 mei.

15:58 - WHO: geen kinderen inenten maar vaccins naar arme landen

Om de coronapandemie onder de duim te krijgen zouden rijke landen armere landen van vaccins moeten voorzien voordat ze overgaan tot het inenten van kinderen. De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft dat gezegd.

Tedros wil dat de landen die al ver zijn met het inenten van hun bevolking vaccins geven aan Covax, een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. De WHO-baas begrijpt wel waarom sommige landen kinderen en adolescenten willen vaccineren, maar doet een dringend beroep op hen dit te heroverwegen.

Tedros wees erop dat het tweede jaar van de pandemie veel dodelijker dreigt te worden dan het eerste, waarbij vooral de situatie in India erg zorgwekkend is. Daar overlijden de laatste dagen volgens officiële cijfers meer dan 4000 mensen per dag aan Covid-19, maar dat aantal ligt vermoedelijk aanzienlijk hoger.

Maar ook in landen als Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodja, Thailand en Egypte is de toestand nijpend, aldus Tedros. Volgens hem gaat momenteel maar 0,3 procent van de vaccinproductie naar landen met lagere inkomens. Daardoor zijn er op veel plekken te weinig doses om zorgpersoneel te vaccineren en worden ziekenhuizen overspoeld met mensen die dringende zorg nodig hebben.

13.55 - Italië versoepelt quarantaineplicht voor reizigers

Italië versoepelt vanaf zondag de quarantaineplicht voor inkomende reizigers. Mensen uit onder meer de Europese Unie hoeven niet langer in quarantaine als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Het nieuwe beleid geldt ook voor reizigers die uit de Schengenlanden, het Verenigd Koninkrijk en Israël komen. Premier Mario Draghi heeft gezegd dat de terugkeer van toeristen cruciaal is voor het herstel van Italië. Het land met de op twee na grootste economie van de eurozone is zwaar getroffen door de pandemie. De Italiaanse economie kromp vorig jaar met 8,9 procent.

De Italianen worstelden een jaar geleden met een zware eerste besmettingsgolf. Het Europese land was daarmee het epicentrum van de pandemie op het continent. Sinds februari vorig jaar zijn meer dan 120.000 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Na een nieuwe toename van het aantal besmettingen testten er in de afgelopen weken weer minder mensen positief op het coronavirus. De regering is daarom begonnen met het versoepelen van de maatregelen. Sinds vorige maand zijn de terrassen weer open en mogen ook bioscopen en musea weer gasten verwelkomen. De avondklok geldt nog wel.

13.52 - Besmettingscijfers noorden van Nederland dalen

Het aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland is de afgelopen twee weken met een kwart gedaald naar ongeveer 160 per week op 100.000 mensen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. In de zeven dagen tot en met deze week donderdag had Nederland als geheel gemiddeld ruim 261 positieve tests per 100.000 mensen, het laagste aantal overigens sinds 22 maart.

Inmiddels is ruim 30 procent van alle volwassenen in Noord-Nederland volledig tegen het virus ingeënt. Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting meer dan 6,4 miljoen vaccinaties toegediend: bijna 5 miljoen eerste prikken en ruim 1,4 miljoen tweede.

„De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de ic-capaciteit blijft vooralsnog hoog”, aldus het Zorgnetwerk voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. „De beperkte ruimte die ontstaat wordt gebruikt voor de zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen”, meldt de organisatie. Intussen neemt het noorden ook nog regelmatig patiënten over uit ziekenhuizen in andere regio’s om te helpen de ic-druk beter te spreiden.

13.23 - Een op tien Belgen gevaccineerd

Een op de tien Belgen is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Volgens het gezondheidsinstituut Sciensano hebben 1.196.831 inwoners van België, ofwel 13 procent van alle volwassenen, de nodige prikken gehad. Dat komt overeen met 10,4 procent van de totale bevolking.

Ⓒ ANP

Er zijn in totaal nu vijf miljoen prikken gezet. Het aantal mensen dat minstens een eerste prik toegediend kreeg, is opgelopen tot iets meer dan 3,8 miljoen. Dat is 41,5 procent van de volwassenen, ofwel 33,2 procent van de totale bevolking.

De coronacijfers blijven dalen. Voor het eerst sinds maart liggen er vrijdag minder dan 2000 Belgen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 20 procent ten opzichte van vorige week, aldus Sciensano. Van hen liggen er 647 op de intensivecareafdelingen, 13 procent minder dan vorige week.

De Nederlandstalige inwoners van België zijn meer bereid om zich te laten inenten dan de Franstaligen. Volgens een motivatiebarometer van drie universiteiten (UGent, UCLouvain en de ULB in Brussel) weigert 38 procent van de Franstaligen een vaccin, tegenover 20 procent van de Vlamingen, schrijft onder andere Le Soir.

10.08 - Duitse besmettingscijfers wekelijks onder de 100 per 100.000

Het aantal nieuwe besmettingen per week is in Duitsland weer onder de 100 per 100.000 inwoners gezakt, melden de gezondheidsautoriteiten. Het aantal nieuwe besmettingen per week is voor de regering de graadmeter voor het opleggen van beperkingen en de sluiting van ondernemingen.

Bondskanselier Merkel heeft recent met haar regering ingegrepen in het vooral door de deelstaten bepaalde coronabeleid om strengere maatregelen te nemen. Ze noemt dat de noodrem. Die noodrem wordt ingezet als er plaatselijk meer dan 100 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners zijn.

Het gaat nu landelijk om 96,5 gevallen en dat is voor het eerst sinds 20 maart. Een week geleden stond het getal nog op 126. Verscheidene deelstaten inclusief de hoofdstad Berlijn hebben al laten weten dat ze in de komende dagen beperkingen willen gaan opheffen.

In Duitsland zijn nu circa 3,57 miljoen besmettingen vastgesteld en de meeste mensen zijn genezen of hadden geen ziekteverschijnselen. Het land van 84 miljoen inwoners telt nu ongeveer 230.000 actieve gevallen. Volgens de autoriteiten zijn sinds de uitbraak van de pandemie in het land ruim 86.000 mensen met of door het virus overleden.

08.41 - Lege stoelen bij Repatriëringsvlucht Australisch vliegtuig

De eerste Australische repatriëringsvlucht vanuit India vertrekt vanwege coronabesmettingen maar met de helft van de passagiers. Meer dan veertig mensen, die al sinds begin mei in het land vastzitten, zijn volgens lokale media positief getest. Zij en hun nauwe contacten mogen nog niet terugkeren, zeventig anderen wel.

De vlucht van vrijdag is de eerste van de drie die de regering al heeft ingepland. Die autoriteiten weerden alle reizigers uit India vanwege de coronacrisis in dat land, maar kwam daar na veel kritiek op terug. Hoewel de internationale grenzen al ruim een jaar grotendeels zijn gesloten, mochten Australische staatsburgers en inwoners altijd vanuit het buitenland terugkeren.

In India zijn ongeveer 9000 Australische staatsburgers en inwoners die terug naar huis willen. Australië wil eind juni duizend van hen hebben gerepatrieerd. Kwetsbare mensen krijgen hierbij voorrang. Zij moeten zich voor vertrek laten testen op het coronavirus en mogen alleen met een negatieve uitslag mee.

De passagiers moeten bij terugkomst twee weken in quarantaine. Dat gebeurt onder meer in Howard Springs. De afgelegen quarantainefaciliteit in die noordelijke stad kan nu elke twee weken 1000 mensen opvangen. De regering wil de capaciteit in juni hebben verdubbeld.

Het inreisverbod voor mensen uit India duurt nog tot en met zaterdag. Tot die tijd is het voor mensen zonder Australische nationaliteit of verblijfsvergunning verboden om naar Australië te komen. Op overtreding staat een boete of een celstraf, net als bij het negeren van de quarantaineplicht in het land.

20.55 - VS versoepelen coronaregels voor gevaccineerde mensen

Gevaccineerde Amerikanen hoeven in meeste gevallen geen mondkapjes meer te dragen of afstand te houden tot andere mensen. Ook tussen grote groepen mensen of in gebouwen zijn die voorzorgsmaatregelen volgens gezondheidsdienst CDC vaak niet meer nodig, berichten Amerikaanse media.

Het CDC versoepelt de richtlijnen nu een groot deel van de Amerikanen is ingeënt tegen het coronavirus. Meer dan 117 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat komt volgens de krant Washington Post neer op ongeveer 35 procent van de bevolking.

De gezondheidsdienst hoopt dat de aanpassing van de richtlijnen tot gevolg heeft dat meer mensen zich laten vaccineren. Amerikanen krijgen wel het advies om mondkapjes te blijven dragen in onder meer treinen, vliegtuigen, luchthavens en in andere transportknooppunten. Ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen blijft dat advies van kracht.

Het CDC benadrukt dat gevaccineerde Amerikanen ook op andere plaatsen niet automatisch hun mondkapjes kunnen thuislaten. Overheden of bedrijven kunnen nog steeds besluiten om het dragen van die beschermingsmiddelen verplicht te stellen.

20.15 - Amazon biedt bonus aan nieuwe werknemers met coronavaccin

In de Verenigde Staten gaat Amazon een bonus van honderd dollar geven aan nieuwe personeelsleden die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Amazon is bezig met wervingscampagne voor nieuw personeel en wil de komende tijd 75.000 nieuwe werknemers aannemen in Amerika.

Mensen die al in dienst zijn bij het bedrijf, kregen eerder al veertig dollar per prik.