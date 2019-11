Ook maatregelen om krapte bij politie Utrecht

Het gaat om politiebureaus, steunpunten en publieksbalies in de gemeenten Bunnik, Leusden, Woudenberg, Zeist, Amersfoort, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De bureaus gaan dicht op momenten dat er toch al weinig aanloop was van burgers.

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Utrecht maakte dinsdag al bekend dat er minder agenten worden ingezet bij voetbalwedstrijden en dat twee van de drie politiebureaus vaker dichtgaan. Twee belangrijke oorzaken voor de krapte bij de politie in Utrecht zijn de vergrijzing en het toenemende aantal persoonsbeveiligingen door het hele land. De moord op advocaat Derk Wiersum is daarvoor een belangrijke oorzaak, meldt Van Zanen. In tegenstelling tot in Amsterdam blijven in Utrecht de horecateams nog wel actief.