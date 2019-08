Amerikaanse vrouwen willen goedkeuring rechter voor topless rondlopen

Ginger Pierro werd in 2016 gearresteerd omdat ze topless yoga aan het uitoefenen was op het strand. Vervolgens ging de bal aan het rollen, nadat twee andere vrouwen hun medeleven lieten blijken door middel van demonstratie. Ook Heidi Lilly en Kia Sinclair moesten met de politie mee, zo meldt NBC News.

’Seksueel’

Eerder werden de drie vrouwen in het ongelijk gesteld door een rechter in New Hampshire.„Mannen en vrouwen zijn gelijk voor de wet, maar het publiekelijk tonen van een ontblote vrouwenborst gaat bijna altijd gepaard met een seksuele connotatie”, zo vermeldde men in het vonnis.

Nu stappen de vrouwen naar een hogere rechter in de hoop per oktober gehoord te worden in de zaak.